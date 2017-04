Einzug in Stichwahl: Erfolg für Emmanuel Macron und Marine Le Pen bei französischer Präsidentschaftswahl

Unabhängiger Macron und FN-Chefin Le Pen ziehen in Stichwahl – Hamon und Fillon rufen zur Wahl Macrons auf

Paris – Der Parteilose Emmanuel Macron und Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National, ziehen nach dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl in die Stichwahl. Am späten Sonntagabend sah das Umfrageinstitut Ipsos den unabhängigen Macron bei rund 24 Prozent, und damit etwa zwei Prozentpunkte vor Le Pen. Der Konservative François Fillon und der Linke Jean-Luc Mélenchon folgten auf den Plätzen drei und vier und erreichten etwas weniger als 20 Prozent (Teilergebnisse, jedoch keine Hochrechnungen finden Sie hier).

Macron sagte bei seiner Siegesrede, er wolle ein Präsident sein, der verändert, der Innovationen voranbringt, der hilft. "Jenen, die weniger haben, die es schwer haben." Es gehe nicht darum, in zwei Wochen gegen jemanden zu stimmen. Sondern mit einem System zu brechen, das über dreißig Jahre unfähig war, die Probleme des Landes zu lösen. Macron griff Le Pen nicht an, sondern sprach die Hoffnung und den Optimismus "für unsere Nation" an. Die positiven Töne seiner Kampagne sollten auch am Wahlabend überwiegen.

france 24

Macron richtet nach seinem Einzug in die Stichwahl bereits seinen Blick auf die Parlamentswahl. Er wolle schon morgen damit beginnen, eine parlamentarische Mehrheit aufbauen, um nach der Parlamentswahl in Juni regieren zu können, sagte Macron.

"In einem Jahr haben wir das Gesicht der französischen Politik verändert", sagte der Anführer der bisher nicht im Parlament vertretenen parteiunabhängigen Bewegung "En Marche!" (Vorwärts). Er wolle der Präsident der Patrioten gegen die Bedrohung der Nationalisten sein und er wolle das europäische Projekt neu starten.

foto: imago/panoramic Le Pen am Sonntag.

Le Pen hat ihren Einzug in die Stichwahl als ein "historisches Ergebnis" bezeichnet. "Es stellt mich vor die enorme Verantwortung, die französische Nation zu verteidigen, ihre Einheit, ihre Sicherheit, ihre Kultur, ihren Wohlstand und ihre Unabhängigkeit", sagte Le Pen am Abend vor Anhängern ihrer Partei. Sie werde Frankreich gegen "die zügellose Globalisierung verteidigen, die unsere Zivilisation in Gefahr bringt", sagte Le Pen. Nun sei es an der Zeit, dass das französische Volk die "Fesseln einer arroganten Elite" abschüttele. Sie sei "die Kandidatin des Volkes".

france 24

Am 7. Mai werden damit der Proeuropäer Macron und die EU-Gegnerin Le Pen in der Stichwahl gegeneinander antreten. Die meisten Wahlverlierer riefen am Sonntagabend zur Wahl Macrons auf. Das galt für den unterlegenen Sozialisten Benoît Hamon, der mit rund sechs Prozent ein klägliches Resultat erzielte, aber auch für Fillon. Der sichtlich gezeichnete Konservative rief dazu auf, Macron zu wählen, und sagte: "Es gibt keine andere Wahl, als gegen die extreme Rechte zu stimmen."

Jean-Luc Melenchon hat keine Empfehlung für den zweiten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl abgegeben. Er wolle die 450.000 Personen befragen, die seine Kandidatur unterstützt hatten, sagte Mélenchon am Sonntagabend. Das Ergebnis dieser Befragung werde dann veröffentlicht.

foto: afp Emmanuel Macron geht als erster in die Stichwahl.

Zur Wahl Macrons rief auch der sozialistische Premierminister Bernard Cazeneuve auf. Dass sich ein amtierender Regierungschef in den Wahlabend einschaltete und eine Wahlempfehlung abgab, dürfte noch für Diskussionen sorgen; auch dies zeigt aber, wie sehr sich das "republikanische" Frankreich nun um einen Schulterschluss gegen den Front National (FN) bemüht.

Umfragen sehen Macron gegen Le Pen klar vorn

Für die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl in zwei Wochen sehen zwei Umfragen Macron klar vor Le Pen. In einer Befragung des Instituts Harris Interactive vom Sonntagabend lag Macron bei 64 Prozent, Le Pen bei 36 Prozent. Das Institut Ipsos sah den Europa-freundlichen Macron für die Stichwahl bei 62 Prozent und die Front-National-Chefin bei 38 Prozent.

Wahl im Ausnahmezustand

Der erste Wahlgang fand wegen der Wahlchancen Le Pens, aber auch nach dem jüngsten Terroranschlag in Paris internationale Beachtung. Die Regierung hatte insgesamt 50.000 Sicherheitskräfte mobilisiert, um in den 67.000 Wahllokalen Zwischenfälle zu vermeiden. Polizeiwagen patrouillierten mit eingeschaltetem Blaulicht, wenn auch ohne Sirenen, den ganzen Tag in den städtischen Vierteln.

In mehreren französischen Städten kam es am Abend noch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Ungefähr 300 Menschen folgten einem Aufruf antifaschistischer und antikapitalistischer Bewegungen und kamen am Sonntag auf dem Pariser Bastille-Platz zusammen. Einige der Versammelten warfen Flaschen und Knaller auf in großer Zahl anwesende Polizisten. Drei Personen wurden von den Sicherheitskräften festgesetzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, sagten Teilnehmer. Auf der Demonstration wurde "weder Macron, noch Le Pen", skandiert. (brä, red, APA 23.4.2017)