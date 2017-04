Cleveland in zweiter Play-off-Runde

Titelverteidiger gewann auch Spiel vier gegen die Indiana Pacers – LeBron James herausragend

Indianapolis (Indiana) – Die Cleveland Cavaliers haben sich ohne Niederlage für die zweite Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA qualifiziert. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag Spiel vier bei den Indiana Pacers mit 106:102 (58:52) und entschied die "best of seven"-Serie mit 4:0. Überragend bei den Gästen war Superstar LeBron James mit 33 Punkten und zehn Rebounds.

In der zweiten Runde treffen die Cavaliers auf die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl oder die Milwaukee Bucks. In der Serie der beiden Teams steht es 2:2. (APA, 23.4.2017)