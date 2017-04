Marc Marquez schlägt zurück, Vinales out

Amtierender Weltmeister feiert in Austin seinen ersten Saisonerfolg – Rossi neuer WM-Führender

Austin – MotoGP-Star Marc Marquez hat zum fünften Mal in Folge in Austin triumphiert. Der Spanier räumte am Sonntag wie schon viermal vorher in Texas auf ganzer Linie ab: Zusätzlich zur Pole Position und dem Sieg holte er sich auch die schnellste Runde. Zweiter wurde Altmeister Valentino Rossi aus Italien, der dem ausgeschiedenen Maverick Vinales auch die WM-Führung entriss. Keine Punkte gab es für KTM.

Honda-Pilot Marquez lag bei seinem 56. Grand-Prix-Sieg klar mit 3,069 Sekunden vor Rossi, der eine bemerkenswerte Strafe von 0,3 Sekunden für ein Manöver gegen Johann Zarco ausgefasst hatte. Der 38-Jährige entthronte seinen Yamaha-Kollegen Vinales, der die ersten beiden Saisonrennen gewonnen hatte, aber in Austin in der vierten Runde an vierter Stelle liegend durch Sturz ausschied.

Smith 16.

KTM-Pilot Bradley Smith schrammte als 16. an den Punkterängen knapp vorbei, sein Teamkollege Pol Espargaro schied frühzeitig aus. "Wir haben ein Problem bei der Kupplung gehabt", erklärte Team-Manager Mike Leitner im Interview auf "Servus TV" zum Vorfall bei dem Motorrad des Spaniers. "Da ist Öl rausgekommen. Da haben wir Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist."

Insgesamt gab sich der Österreicher kritisch. "Mit der Performance kann man nicht zufrieden sein heute. Aber es ist sehr wichtig, dass wir solche Tage auch dabei haben", meinte Leitner. "Wir haben uns wirklich schwer getan auf der Strecke. Wir wissen, dass die Strecken unheimlich hart sind, wo wir das erste Mal mit unserem Motorrad hinkommen."

Rekordbrecher Romano Fenati

Geschichte schrieb Romano Fenati in der Moto3: Nach seinem achten Sieg im 82. Rennen hat der 21-jährige Italiener nun 699 Zähler auf seinem Konto und damit in der kleinsten WM-Kategorie den Rekord von Alex Rins (689) gebrochen. Der Sieg in der Moto2-Klasse ging zum dritten Mal heuer an den Italiener Franco Morbidelli (Kalex). Der nächste Grand Prix findet am 7. Mai im spanischen Jerez statt. (APA, 23.4.2017)

MotoGP (21 Runden zu je 5,513 km/115,773 km): 1. Marc Marquez (ESP) Honda 43:58,770 Min. – 2. Valentino Rossi (ITA) Yamaha +3,069 Sek. – 3. Dani Pedrosa (ESP) Honda 5,112 – 4. Cal Crutchlow (GBR) Honda 7,638 – 5. Johann Zarco (FRA) Yamaha 7,957 – 6. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 14,068. Weiter: 16. Bradley Smith (GBR) KTM 1:22,090 Min. Ausgeschieden u.a.: Pol Espargaro (ESP) KTM, Maverick Vinales (ESP) Yamaha

WM-Stand nach 3 von 18 Rennen: 1. Rossi 56 – 2. Vinales 50 – 3. Marquez 38 – 4. Dovizioso 30 – 5. Crutchlow 29 – 6. Pedrosa 27. Weiter: 21. Pol Espargaro 2 – 22. Smith 1

Moto2 (19 Runden zu je 5,513 km/104,747 km): 1. Franco Morbidelli (ITA) Kalex 41:20,078 Min. – 2. Thomas Lüthi (SUI) Kalex +2,633 Sek. – 3. Takaaki Nakagami (JPN) Kalex 6,809 – 4. Alex Marquez (ESP) Kalex 9,852 – 5. Dominique Aegerter (SUI) Suter 10,927 – 6. Miguel Oliveira (POR) KTM 13,029

WM-Stand nach 3 von 18 Rennen: 1. Morbidelli 75 – 2. Lüthi 56 – 3. Oliveira 43 – 4. Nakagami 32 – 5. Xavier Vierge (ESP) Tech 3 25 – 6. A. Marquez 24

Moto3 (12 Runden a 5,513 km/66,156 km): 1. Romano Fenati (ITA) Honda 27:15,841 Min.- 2. Jorge Martin (ESP) Honda +4,504 Sek. – 3. Fabio di Giannantonio (ITA) Honda 4,527 – 4. Enea Bastianini (ITA) Honda 4,673 – 5. Nicolo Bulega (ITA) KTM 4,968 – 6. Juan Francisco Guevara (ESP) KTM 5,618

WM-Stand (nach 3 von 18 Rennen): 1. Joan Mir (ESP) Honda 58 Punkte – 2. Martin 52- 3. John McPhee (GBR) 16 – 4. Fenati 45 – 5. Andrea Migno (ITA) KTM 25 – 6. Di Giannantonio 24