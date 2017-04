"Wehrlos" mit Neuhauser und Krassnitzer am "Tatort" in Wien: Top oder Flop?

foto: orf/hubert mican

"Wehrlos" sei "ein solider Krimi, eher alte Schule, ein Polizistendrama, und es wird immer tragischer", so Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung", "aber Eisner und Fellner waren griffiger in ihren Anfangsfolgen, als sie noch auf der Suche waren. Längst haben sie sich gefunden, längst sind sie eine Marke. Und die Emotionalität einer Marke wirkt immer kalkuliert."