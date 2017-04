Zehnter Triumph von Nadal in Monte Carlo

Spanier fertigt seinen Landsmann Ramos-Vinolas in nur 1:16 Stunden ab und feiert seinen 70. Titel

Monte Carlo – Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag zum zehnten Mal den Titel beim Tennisturnier in Monte Carlo erobert. Der 30-Jährige, der es als Nummer vier und bestplatzierter Spieler ins Semifinale geschafft hatte, ließ im Endspiel am Sonntag seinem Landsmann Albert Ramos-Vinolas (15) mit 6:1,6:3 keine Chance. Nadal benötigte zum Gewinn seines 70. Titels, des ersten der Saison, nur 1:16 Stunden. (APA, 23.4.2017)