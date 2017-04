Kunterbunt im Hier und Jetzt: Doku über Wiener Street-Art auf Sky

Da packt man die Spraydosen zwar aus, aber nur, um Legales am Donaukanal anzubringen

13 Monate. Ui, das ist happig. 13 Monate sind Leute schon im Knast gesessen, weil sie in Wien illegale Graffitis angebracht haben, erfährt Moderator Axel Brüggemann gleich zu Beginn der Sky-Arts-Dokumentation, die am Montag um 20.15 Uhr in die Welt der Wiener Street-Art führt.

Es zeigt der Künstler Nychos, der in die ganze Welt eingeladen wird, "was mein Brain auskotzt": Anatomiestudien von Tieren. Und natürlich geht es um die Frage, ob er damit nicht auch gern ins Museum möchte. Nein, sagt Nychos: "Wir befassen uns nicht mit Galerien." Es sei wichtig, den Namen "in die Straße zu bekommen". Denn: "Auf der Leinwand verliert es die Magic."

"Kollegin" Frau Isa, eine der wenigen Frauen in der Szene, sieht es anders: "Mit meiner Kunst würde ich schon gerne ins Museum." Aber das gelingt, zumindest zum Kurzbesuch, dann doch nur einem transluzenten – eh klar – Dürer-Hasen.

Die Doku, die streckenweise an Videoclips erinnert, ist durchaus sehenswert und informiert über das kunterbunte Hier und Jetzt. Ein kleiner historischer Ausflug oder ein Abstecher zu den "Illegalen" hätte ihr sicher nicht schlecht getan. Zum Schluss lässt sich der Moderator dann noch mit dem Fiaker ins Beisl chauffieren. Da lacht sich allerdings jeder Graffiti-Künstler kaputt. (Birgit Baumann, 24.4.2017)