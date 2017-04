LafargeHolcim soll kurz vor Chefwechsel stehen

Laut Medienberichten und einem Insider

Rapperswil-Jona – Der Zementkonzern LafargeHolcim steht angeblich kurz vor einem Chefwechsel. Der Weltmarktführer werde demnächst ankündigen, dass CEO Eric Olsen seinen Posten abgebe, erklärte die mit der Situation vertraute Person am Sonntag und bestätigte damit Berichte der Zeitungen "Le Figaro" und der "Financial Times". Der Wechsel folge auf eine interne Untersuchung zu einer Affäre in Syrien.

Aufgrund vorläufiger Ergebnisse hatte LafargeHolcim bereits Anfang März eingeräumt, dass der Konzern während des Bürgerkriegs in Syrien bewaffnete Gruppen dafür bezahlt habe, den Zugang zu einem lokalen Werk zu schützen. Eine interne Untersuchung habe ergeben, dass Manager Fehleinschätzungen getroffen hätten. Der inzwischen vorliegende Schlussbericht veranlasste das Unternehmen dem Insider zufolge nun zum Handeln. Ein LafargeHolcim-Sprecher wollte sich nicht äußern. (APA, 23.4.2017)