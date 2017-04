ORF-"Dancing Stars": 739.000 sahen im Schnitt Aus für Norbert Schneider

Jazzmusiker und Tanzpartnerin Conny Kreuter als zweites Paar draußen

Wien – Bis zu 862.000 Zuschauer sahen am Freitagabend den Abgang von Jazzmusiker Norbert Schneider und seiner Tanzpartnerin Conny Kreuter von der "Dancing Stars"-Bühne.

Im Schnitt verfolgten die Tänze bei der vierten Ausgabe der ORF-Show 725.000 Seher, was einem Marktanteil von 26 Prozent entspricht, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

"Die Entscheidung" erreichte mit durchschnittlich 739.000 Zuschauern dann 30 Prozent Marktanteil. Am kommenden Freitag gehen acht Paare in die nächste Entscheidungs-Show. (APA, 23.4.2017)