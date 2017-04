Mitglied der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine getötet

Laut Außenminister Kurz ein weiterer Beobachter verletzt

Wien/Luhansk/Kiew – Ein Mitglied der OSZE-Beobachtermission ist am Sonntag getötet worden, einer weiteres Mitglied wurde verletzt. Das ließ Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Funktion als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mitteilen.

Zu Tode kam der Beobachter in der Nähe von Luhansk, als ein Wagen der Beobachter auf eine Mine auffuhr, sagte ein Sprecher von Kurz der APA. Kurz forderte "volle Aufklärung" über den Vorfall.

Im Osten der Ukraine kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen Separatisten, die von Russland militärisch unterstützt werden. Ein Waffenstillstand wird nicht eingehalten. Die OSZE-Beobachter waren schon früher gefährlichen Situationen ausgesetzt, indem sie etwa unter Beschuss gerieten. (APA, 23.4.2017)