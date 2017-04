Deutsche PKW-Maut könnte kilometerabhängig werden

Laut einem internem Papier des deutschen Rechnungshofs könnte die umstrittene Abgabe an zurückgelegte Kilometer gekoppelt werden

Berlin – Die in Österreich und weiteren deutschen Nachbarstaaten auf massive Kritik stoßende deutsche Pkw-Maut könnte an die zurückgelegten Kilometer gekoppelt werden. Dies berichtet das Magazin "Stern" berichtet unter Berufung auf eine Stellungnahme des deutschen Rechnungshofs zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen.

Dem Bericht zufolge zitiert der Rechnungshof darin aus einer Ministeriumsvorlage, in der es heißt: "Danach strebt es (das Ministerium) überdies an, die Infrastrukturabgabe in eine streckenabhängige Maut umzuwandeln." Ein Ministeriumssprecher wollte sich am Sonntag nicht zu internen Papieren äußern.

Die Pkw-Maut, zunächst als Infrastrukturabgabe geplant, soll es von 2019 an geben. Die deutschen Nachbarländer stören sich daran, dass deutsche Bürger die Maut über den Umweg der Kfz-Steuer zurückerhalten, während Ausländer voll zahlen sollen. Österreich überlegt eine Klage. (APA, 23.4.2017)