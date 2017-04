Saudi-Arabiens König ernannte Sohn zum Botschafter in den USA

Pilot der Luftwaffe löst anderen Prinzen in Washington ab

Riad – Im Zuge der Wiederannäherung an Washington hat das Königshaus von Saudi-Arabien seinen Botschafter in den USA ausgetauscht. Prinz Khaled bin Salman bin Abdulaziz, ein Luftwaffenpilot, sei zum neuen Botschafter in Washington ernannt worden, teilte die amtliche Nachrichtenagentur SPA am Sonntag unter Berufung auf ein Dekret des Königshauses mit. Er löse Prinz Abdallah bin Faisal bin Turki ab.

Prinz Khaled sei als Pilot der Luftwaffe Einsätze im Rahmen der internationalen Koalition gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak und in Syrien geflogen, erklärte Salman al-Ansari, Präsident des privaten saudisch-amerikanischen Komitees für Öffentlichkeitsarbeit.

Saudi-Arabien und die USA sind seit mehr als sieben Jahrzehnten enge strategische Verbündete. Unter der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama, der ein militärisches Eingreifen im syrischen Bürgerkrieg ablehnte und eine Annäherung an den Erzfeind Iran einleitete, kühlte sich das Verhältnis jedoch ab. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, der den "schädlichen Einfluss" des Iran in der Region bereits mehrfach kritisierte, verbesserten sich die Beziehungen beider Länder wieder.

Washington unterstützt die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen logistisch, mit Waffen und Geheimdienstinformationen. Außerdem gehört Saudi-Arabien zur US-geführten Anti-IS-Koalition im Iran und in Syrien. (APA, AFP, 23.4.2017)