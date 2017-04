Kanzler Kern betont in Israel Österreichs Verantwortung für "dunkelste Geschichtskapitel"

Kern gab bei Treffen mit israelischem Präsidenten Rivlin "Garantie, dass jüdische Mitbürger nicht im Stich gelassen werden" – Gespräche auch mit Israels Premier Netanyahu, Oppositionsführer Herzog und palästinensischem Regierungschef Hamdallah

Bei seinem ersten Besuch in Israel hat der österreichische Bundeskanzler Christian Kern beim Treffen mit Israels Präsidenten Reuven Rivlin "die Verantwortung für die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte" betont. Er betrachte es als Ehre, dass er an den offiziellen Aktivitäten zum Holocaust-Gedenktag, die am Sonntagabend beginnen, teilnehmen dürfe. "Die Geschichte und das Erbe sind immer präsent und können nicht ungeschehen gemacht werden." Es habe auch Jahrzehnte gedauert, ehe sich Österreich seiner Rolle und Mitschuld am Holocaust gestellt habe. Es gebe eine Pflicht zu gedenken, Schulter an Schulter.

Kern flocht auch die Geschichte seiner Großmutter und inzwischen 89-jährigen Mutter ein, die als Kind einem jüdischen Ehepaar, das sich während der Nazi-Zeit versteckt habe, Wasser und Essen gebracht habe, bis diese von der Gestapo abgeholt worden seien. Die Großmutter sei deren Haushälterin gewesen.

Kern sprach Garantie aus

Israels Präsident Rivlin erinnerte in seiner Wortmeldung daran, dass antisemitische Tendenzen "und auch Faschismus" aus Europa nicht verschwunden seien. Kern versicherte, dass in Österreich dagegen angekämpft werde und sprach von einer "Garantie, dass jüdische Mitbürger nicht im Stich gelassen werden". Anschließend traf sich Kern mit Holocaust-Überlebenden.

foto: afs Kern im Gespräch mit Holocaust-Überlebenden.

Noch vor Beginn der Gedenkfeiern war das Treffen in Ramallah mit Premierminister Rami Hamdallah vorgesehen – um diplomatischen Verwicklungen aus dem Weg zu gehen. Am Programm steht zudem ein Treffen mit dem israelischen Oppositionschef Yitzhak Herzog, und am Dienstag ist zum Abschluss eine Unterredung mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu geplant. (Alexandra Föderl-Schmid, 23.4.2017)