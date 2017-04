Wahlumfrage: Deutsche Grüne fallen auf historisches Tief

Partei nähert sich Fünf-Prozent-Marke

Berlin – Die deutschen Grünen liegen in der Wählergunst so schlecht wie seit 15 Jahren nicht mehr und nähern sich der Fünf-Prozent-Marke. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren die Grünen einen Zähler und kommen nur noch auf sechs Prozent. Zuletzt erreichte die Partei diesen Wert im September 2002.

CDU und CSU können hingegen einen Punkt zulegen und liegen jetzt bei 36 Prozent. Damit baut die Union ihren Abstand zur SPD weiter aus. Die deutschen Sozialdemokraten stagnieren bei 31 Prozent. Auch Linke und AfD bleiben wie in der Vorwoche bei jeweils neun Prozent. Die FDP büßt einen Zähler ein und erreicht fünf Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen vier Prozent (plus ein Punkt).

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen 13. und 19. April 1.412 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. (APA, Reuters, 23.4.2017)