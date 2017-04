Bericht über weitere Festnahme eines US-Bürgers in Nordkorea

Laut südkoreanische Agentur – Vor Hintergrund erhöhter Spannungen

Seoul – Nordkorea hat der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge einen weiteren US-Bürger festgenommen. Wie die Agentur am Sonntag meldete, erfolgte der Zugriff der Behörden bereits am Freitag bei der Abreise des Mannes auf dem Internationalen Flughafen der Hauptstadt Pjöngjang.

Es handle sich um einen amerikanischen Staatsbürger mit koreanischen Wurzeln, der sich einen Monat lang in Nordkorea aufgehalten habe, um über Hilfsaktionen zu beraten. Es wäre der dritte Amerikaner, der von der Regierung in Pjöngjang festgehalten wird.

Zuletzt haben sich die Spannungen zwischen den USA und dem international weitgehend isolierten Nordkorea deutlich verschärft. Nach Angriffsdrohungen der nordkoreanischen Führung ordnete US-Präsident Donald Trump an, dass ein Flugzeugträger in Gewässer vor der koreanischen Halbinsel fahren soll. Nordkorea reagierte darauf mit erneut aggressiven Tönen: Das eigene Militär sei gefechtsbereit und könnte den US-Flugzeugträger mit einem einzigen Angriff versenken, hieß es in einem Kommentar der staatlichen Zeitung "Rodong Sinmun".

US-Vizepräsident Mike Pence äußerte sich jüngst zuversichtlich, dass es zu nicht zu einer militärischen Konfrontation komme. Dazu könnte seinen Worten zufolge insbesondere das Eingreifen Chinas beitragen. (APA, Reuters, 23.4.2017)