Barcelona – Atletico Madrid hat in der spanischen Primera Divsion mit einem Sieg den dritten Platz behauptet. Der Fußball-Champions-League-Semifinalist siegte bei Espanyol Barcelona am Samstag 1:0, den entscheidenden Treffer erzielte in der 73. Minute Antoine Griezmann. Am Sonntag empfängt Real Madrid im prestigeträchtigeren Stadtduell den FC Barcelona zum wohl entscheidenden Spiel um die Meisterschaft. (APA, 22.4.2017)