Basel rettet in Nachspielzeit Remis

Ausgleich zum 2:2 gegen Vaduz fiel in Minute 93

Basel – Der im Schweizer Fußball-Oberhaus überlegene Tabellenführer FC Basel hat seine zweite Liga-Niederlage am Samstagabend gerade noch abwenden können. Seydou Doumbia traf in der 29. Runde für das Team von ÖFB-Stürmer Marc Janko gegen Schlusslicht FC Vaduz in der 93. Minute noch zum 2:2-Ausgleich. Janko spielte im Angriffszentrum durch.

Basel führt die Tabelle der Super League mit 21 Punkten Vorsprung vor den Young Boys Bern an. Die Mannschaft des Vorarlberger Trainers Adi Hütter empfängt am Sonntag den FC Lugano. Sollten die Young Boys Punkte abgeben, könnte Basel nächste Woche bereits zum achten Mal in Folge als Meister feststehen. (APA, 22.4.2017)