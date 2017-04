Die Ergebnisse des Wien-Marathons in sechs Grafiken

17.800 Läuferinnen und Läufer sind nach 42,2 bzw. 21,1 Kilometer über die Ziellinie gelaufen. Trotz windiger Verhältnisse waren sie schneller als der langjährige Durchschnitt

Rund 17.800 Läuferinnen und Läufer sind am Sonntag in Wien beim Marathon und Halbmarathon über die Ziellinie gekommen. Der Schnellste der etwa 6.000 Marathon-Finisher war Albert Korir. Der Kenianer legte die Distanz von 42,195 Kilometer in 2:08:40 Stunden zurück. Der Durchschnittsathlet benötigte dahingegen 3:56:11 Stunden. Im Vergleich zu allen Auflagen des Events seit 2000 ist das drei Minuten schneller als der langjährige Schnitt. Dieser liegt bei 3:59:10 Stunden. Wann die meisten Teilnehmer über die Ziellinie laufen ist in dieser Grafik zusammengefasst. Falls Sie selbst 42,195 Kilometer mitgelaufen sind, können Sie über den Regler Ihre Zielzeit angeben und sehen in der Beschriftung, wie viel Prozent der Finisher gleichzeitig ins Ziel kamen

Den Halbmarathon haben rund 11.800 Laufsportler abgeschlossen. Gewonnen hat ihn der Luxemburger Joe Simon mit einer Zeit von 1:10:47 Stunden. Der Durchschnittsläufer kam dieses Jahr hingegen nach 2:01:40 Stunden ins Ziel. Das ist um eine Minute schneller als der Durchschnitt der vergangenen zwölf Rennen. Wie bei der vergangenen Grafik auch können Sie Ihre individuelle Zielzeit eingeben und vergleichen, wo Sie sich damit einordnen.



Der Bewerb über 21,1 Kilometer wird seit 2005 ausgetragen. Während die Zahl der Marathonläufer tendenziell sinkt, lockt der Halbmarathon tendenziell jedes Jahr mehr Athleten an. In diesem Jahr sind in den offiziellen Ergebnislisten aber um etwa 1.500 Finisher weniger zu finden als in den Vorjahren.

Der Frauenanteil bei den Teilnehmern des Marathons und Halbmarathons steigt seit Jahren – aktuell ist jeder vierte Finisher eine Frau. Beim Halbmarathon gibt es seit 2015 mehr Läuferinnen als Läufer.

Bei der Altersverteilung gibt es ein klares Muster: Bis zum 40 Lebensjahr steigt der Anteil der Teilnehmer, danach fällt er wieder ab. Im Schnitt sind die Finisher des Vienna City Marathons 40,7 Jahre alt.

Die Alterspyramide bei den Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons ist breiter als jene des Marathons. Zwei von drei Halbmarathon-Finisher sind zwischen 30 und 45 Jahre alt. Der Altersschnitt ist etwa jünger und liegt bei 39,3 Jahren.

Und der Marathon hat auch internationales Flair: Sechs von zehn Finisher sind nicht aus Österreich.

Am zweit- und dritthäufigsten kommen die Läuferinnen und Läufer aus den Nachbarländern Deutschland und Italien. Insgesamt waren Athleten aus 130 Ländern vertreten. (gart, fin, 23.4.2017)