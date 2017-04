MA7 verschoss Elfer beim 0:2 gegen Abstiegskandidat Swansea City

London – Stoke City hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League eine 0:2-Niederlage bei Abstiegskandidat Swansea City kassiert. ÖFB-Spieler Marko MA7 Arnautovic stand bis zur 84. Minute auf dem Feld, in der 68. Minute jagte er den Ball bei einem Elfmeter weit über die Latte. Sebastian Prödl spielte beim 0:2 von Watford gegen Hull City durch. Swansea liegt zwei Punkte hinter Hull auf Platz 18.

West Ham und Everton teilten bei einem torlosen Remis die Punkte. Bournemouth besiegte Middlesbrough klar 4:0. (APA/Reuters, 22.4.2017)