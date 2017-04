Auswärtssieg: Mattersburg schockt Sturm

Burgenländer feiern in Graz einen 2:0-Erfolg und holen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf – Rückschlag für Sturm im Dreikampf um Platz zwei

Graz – Mattersburg hat am Samstag in der 30. Fußball-Bundesliga-Runde einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die Burgenländer setzten sich bei Sturm Graz dank Treffern von David Atanga (18.) und Patrick Bürger (90.) mit 2:0 durch und lagen damit zumindest vorerst sieben Punkte vor Schlusslicht Ried. Für die Steirer bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Rennen um eine Europacup-Start.

In der Anfangsphase schien Sturm noch Kurs auf den fünften Heim-Erfolg in Serie einzuschlagen. SVM-Goalie Markus Kuster musste bei einem Freistoß von Baris Atik (4.) und einem Kopfball von Deni Alar (9.) sein ganzes Können aufbieten. Dann aber geriet Sand ins Getriebe der Gastgeber und Mattersburg schlug aus einem Konter zu. Stefan Maierhofer spielte einen Idealpass auf Atanga, der Sturms Abwehr enteilte und aus relativ spitzem Winkel ins lange Eck einschoss.

In der Folge wirkte Sturm völlig verunsichert, kam bei einigen Angriffen der Burgenländer gehörig ins Schwimmen und hätte in der 22. Minute beinahe das 0:2 kassiert. Nach einem weiten Pass von Thorsten Röcher gab es ein Laufduell zwischen Atanga und Christian Schulz, der Deutsche kam wohl wegen einer Berührung seines Gegenspielers zu Fall – Atanga schob den Ball zwar ins Netz, Schiedsrichter Dominik Ouschan entschied aber auf Foul der Salzburg-Leihgabe.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte fand Sturm wieder besser in die Partie, mehr als ein Freistoß von Atik an die Latten-Oberkante (40.) schaute aber nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Grazer den Druck, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen. Von den Mattersburgern war in der Offensive in der zweiten Hälfte überhaupt nichts mehr zu sehen – bis zur 90. Minute, als Röcher in den Strafraum zog und optimal für Bürger auflegte, der zum 2:0 einschoss.

Damit holte der SVM den ersten Erfolg in Graz-Liebenau nach 17 erfolglosen Versuchen und festigte mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge seinen Status als zweitbeste Frühjahrsmannschaft hinter Salzburg. Außerdem wurden die Gäste ihrem Ruf als "Angstgegner" von Sturm neuerlich gerecht. Die Steirer haben gegen die Burgenländer nur eines der jüngsten zwölf Duelle gewonnen. (APA, 22.4.2017)

Bundesliga – 30. Runde:

SK Sturm Graz – SV Mattersburg 0:2 (0:1)

Graz, Merkur Arena, 8.895 Zuschauer, SR Ouschan.

Tore: 0:1 (18.) Atanga, 0:2 (90.) Bürger

Sturm: Gratzei (46. Lück) – Koch (78. Schmerböck), Maresic, Schulz, Potzmann – Jeggo, Piesinger (63. Chabbi) – Horvath, Atik, Gruber – Alar

Mattersburg: Kuster – Höller (46. Farkas), Malic, Ortiz, Novak – Jano, Erhardt – Templ (67. Mahrer), Atanga, Röcher – Maierhofer (75. Bürger)

Gelbe Karten: keine bzw. Ortiz, Erhardt, Röcher, Maierhofer