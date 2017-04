Bayern schwächeln: Mainz holt Punkt in München

Alaba mit Verdacht auf Oberschenkelverletzung ausgetauscht – Assist von Kainz bei wichtigem Bremen-Sieg in Ingolstadt – Darmstadt gewinnt beim HSV

München – Vier Tage nach dem bitteren Champions-League-Out gegen Real Madrid hat es für den deutschen Fußballmeister Bayern München die nächste Enttäuschung gesetzt. Zu Hause gegen Mainz 05 reichte es am Samstag in der Liga nur zu einem 2:2-Remis, ÖFB-Teamspieler David Alaba schied zudem verletzt aus. Max Kruse traf für Werder Bremen viermal. Der Hamburger SV unterlag Schlusslicht Darmstadt.

Damit dürfen sich die Hessen weiter minimale Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Mainz verbesserte sich dank des Punktgewinns um zwei Positionen auf Platz 13. Ein großer Sieger des 30. Spieltags ist Bremen, das beim Tabellen-17. Ingolstadt 4:2 gewann und auf den sechsten Platz vorrückte. Alle vier Tore der Norddeutschen erzielte Goalgetter Kruse.

Die Bayern gerieten in München ohne die Verletzten Manuel Neuer, Jerome Boateng und Javi Martinez sowie Kapitän Philipp Lahm, der geschont wurde, bereits in der dritten Minute durch einen Treffer von Bojan Krkic in Rückstand. Arjen Robben (16.) erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich.

Alaba mit Oberschenkel-Verletzung out

Alaba begann wie schon in der Champions League als Innenverteidiger, ging aber bereits in der 17. Minute vom Platz, wobei er sich an den linken Oberschenkel griff. Laut Informationen des "kicker" verließ der Wiener umgehend die Allianz-Arena um sich untersuchen zu lassen.

Nach einem Foul im Strafraum von Alaba-Ersatzmann Joshua Kimmich brachte Daniel Brosinski die Gäste in der 40. Minute neuerlich in Front. Die Mainzer, bei denen Karim Onisiwo ab der 68. Minute zum Einsatz kam, ließen auch in der zweiten Hälfte lange kaum Chancen des Serienmeisters zu. Thiago Alcantara (73.) gelang trotzdem noch der Ausgleich.

Werder vor Köln auf Platz sechs

Bremen gewann mit Florian Grillitsch und erstmals von Beginn an Florian Kainz, aber ohne den gelbgesperrten Zlatko Junuzovic. Die Vorlage zum 3:2 in der 87. Minute gab der Ex-Rapidler Kainz. Bremen verdrängte den 1. FC Köln vom sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigt.

Bei den Oberbayern fehlte Markus Suttner wegen einer Gelbsperre, Lukas Hinterseer wurde in der 76. Minute eingewechselt. Ingolstadt hat vier Punkte Rückstand auf den 16. Platz, der den Weg zum Relegationsduell mit dem Dritten der zweiten Liga bereitet. Den besetzt weiterhin der FC Augsburg, der mit Kevin Danso und Martin Hinteregger nach 1:0-Führung noch 1:3 bei Eintracht Frankfurt verlor.

Auf den 15. Rang verschlechterte sich der Hamburger SV nach einer 1:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt. Michael Gregoritsch kam ab der 70. Minute zum Einsatz. Darmstadt fehlen bei vier ausständigen Partien elf Zähler auf Augsburg.

Hertha BSC besiegte im Rennen um die Europacup-Plätze den VfL Wolfsburg 1:0. Die "Wölfe" verschlechterten sich auf Tabellenrang 14, haben wie Hamburg 33 Punkte auf dem Konto.

Der SC Freiburg kann am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Leverkusen Bremen wieder aus der Europacup-Zone drängen. Bayern-Verfolger RB Leipzig trifft später auf den in der Europa League gescheiterten FC Schalke 04. (APA, 22.4.2017)

Deutschland, Bundesliga – 30. Runde:

Freitag:

1. FC Köln – 1899 Hoffenheim 1:1

Samstag:

Bayern München – FSV Mainz 05 2:2

Bayern: Alaba bis 17. (verletzt). Mainz: Onisiwo ab 68.

Hertha BSC Berlin – VfL Wolfsburg 1:0

Hamburger SV – SV Darmstadt 1:2

Hamburg: Gregoritsch ab 70.

FC Ingolstadt 04 – Werder Bremen 2:4

Ingolstadt: Hinterseer ab 75., ohne Suttner (gesperrt). Bremen: Kainz bis 89., Grillitsch bis 67., ohne Junuzovic (gesperrt)

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg 3:1

Frankfurt: Lindner Ersatz. Augsburg: Danso und Hinteregger spielten durch, Teigl Ersatz

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 18.30 Uhr

Sonntag:

SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen 15.30 Uhr

FC Schalke 04 – RB Leipzig 17.30 Uhr