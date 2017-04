Ölteppich bedroht Gewässer vor Gran Canaria

Fähre mit unterirdischen Kraftstoffleitungen kollidiert

Las Palmas/Gran Canaria – Umweltalarm auf den Kanarischen Inseln: Eine Fähre ist am Freitagabend auf Gran Canaria mit einem Pier kollidiert und hat dabei unterirdische Kraftstoffleitungen beschädigt. In weiterer Folge breitete sich ein mehrere Kilometer umfassender Ölteppich aus. Betroffen war der Küstenabschnitt zwischen Las Palmas de Gran Canaria und Telde im Nordosten der Insel, berichteten Regionalbehörden am Samstag.

Umgehend wurden Notfallpläne aktiviert und Einsatzkräfte alarmiert, um das ausgeflossene Öl eindämmen zu können. Der Großteil der 140 Passagiere der Fähre überstand den Zusammenstoß unbeschadet. Einige wenige wurden geringfügig verletzt. (APA, 22.4.2017)