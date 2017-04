Polizei entdeckte illegale Indoor-Hanfplantagen

300 Pflanzen teilweise bereits abgeerntet – Auch in Wien-Ottakring ist eine Cannabis-Plantage aufgeflogen

Liezen – Die Polizei hat im steirischen Bezirk Liezen eine Indoor-Hanfplantage in der "Zweitwohnung" eines 30-jährigen Mannes entdeckt. Der Verdächtige, der gerade dabei war, die 300 Pflanzen abzuernten, wurde festgenommen. Bei dem Einsatz waren auch zwei Suchtmittel-Spürhunde dabei. Der 30-Jährige dürfte seit Sommer 2015 mehr als zwei Kilogramm Marihuana geerntet und verkauft haben.



Laut Polizei verkaufte er nicht nur Drogen aus Eigenanbau. Er soll bereits vor 2015 in Graz mehr als zehn Kilogramm Marihuana gekauft und im Raum Liezen mit anderen Personen konsumiert haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

Cannabis-Plantage in Wien-Ottakring

Am Freitagnachmittag ist auch in Wien-Ottakring eine große Cannabis-Plantage aufgeflogen. Nach einem Hinweis entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Halischgasse im Keller eines Wohnhauses in der Redtenbachergasse die professionelle Anlage. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit. Der 34-Jährige befindet sich wegen Verdachts auf Suchtgifthandel in Haft.

Der Mann war zufällig gerade aus dem Gebäude gekommen, als die Polizeibeamten anrückten. Insgesamt 470 Cannabis-Stauden konnten beschlagnahmt werden. 282 Pflanzen standen bereits in Blüte. (APA, 22.4.2017)