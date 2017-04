NBA-Playoffs: Westbrook führt Oklahoma zum Sieg

Oklahoma verkürzt im Playoff gegen Houston auf 1:2 – Russell Westbrook erzielt Triple-Double

Chicago – Russell Westbrook hat Oklahoma City Thunder am Freitag im Playoff der NBA zum ersten Erfolg gegen die Houston Rockets geführt. Westbrook gelang beim 115:113 mit 32 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists ein Triple-Double, sein Team verkürzte in der "best of seven"-Serie auf 1:2. Auch die Boston Celtics verkürzten mit dem 104:87-Erfolg bei den Chicago Bulls im Aufstiegsrennen auf 1:2.

Houston musste trotz 44 Punkten von James Harden im dritten Duell in der Western Conference die erste Niederlage hinnehmen. Boston, das beste Team des Grunddurchgangs der Eastern Conference, vermied nach zwei Heimniederlagen gegen die Bulls (Nummer 8) auswärts einen 0:3-Rückstand.

Bei Chicago fehlte Spielmacher Rajon Rondo, der wegen eines gebrochenen Daumens bis zu zwei Wochen ausfallen wird. (APA, 22.4.2017)

NBA, Playoffs, Auftaktrunde (best of 7)

Eastern Conference:

Chicago Bulls – Boston Celtics 87:104 (Stand 2:1)

Western Conference:

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 115:113 (Stand 1:2)

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 106:111 (Stand 1:2)