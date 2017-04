Essenslieferant Foodora will vermehrt auf Caterings setzen

Bericht: Angebot soll in Berlin bereits getestet werden

Der Essenslieferdienst Foodora will sein Angebot einem Zeitungsbericht zufolge von Privat- auf Geschäftskunden ausweiten. In Berlin werde das neue Angebot bereits getestet, berichtete der "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). In Paris bietet das Start-up schon seit einiger Zeit Catering an. "Zu unseren Plänen in Deutschland können wir noch nichts sagen", erklärte Foodora dem Bericht zufolge.

Fahrradboten bringen Essen

Das Berliner Start-up gehört zu Rocket Internets Essensliefergruppe Delivery Hero. Foodora ist bisher darauf spezialisiert, mit seinen Fahrradboten Bestellungen für Restaurants zu vermitteln, die keinen eigenen Lieferdienst haben. (APA, 22.04.2017)