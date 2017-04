Linksverkehr gewöhnt: Kurioser Unfall auf "falscher" Straßenseite

Zusammenstoß im Salzburger Tennengau verlief glimpflich – Unfalllenker lebt seit vielen Jahren in der Karibik

Salzburg/Hallein – Auf der Wiestal Landestraße im Salzburger Tennengau hat sich am Freitag gegen Mittag ein kurioser Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-jähriger Autolenker war aus Gewohnheit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Der Mann lebt eigenen Angaben nach seit 21 Jahren in der Karibik, wo Linksverkehr herrscht. Da zum Unfallzeitpunkt auf der Straße wenig los war, fiel ihm der Irrtum auch nicht auf.

Als er auf seiner Straßenseite einen entgegenkommenden Pkw bemerkte, lenkte er das Auto zwar noch an den linken Straßenrand und hielt an. Das Ausweichmanöver kam allerdings zu spät. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich. Dabei wurde die 48-jährige Lenkerin des zweiten Wagens verletzt. Die Frau begab sich nach dem Unfall selbstständig in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei.

Ein Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ. Die zwei Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (APA, 22.4.2017)