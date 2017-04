AfD-Parteitag: Rangeleien rund um Tagungshotel, Polizist verletzt

Großeinsatz der Polizei mit 4.000 Beamten und Wasserwerfern – Bis zu 50.000 AfD-Gegner erwartet

Köln – Nur unter massivem Polizeischutz haben die Delegierten des AfD-Bundesparteitags das Tagungshotel in Köln erreicht. Rund um den Veranstaltungsort in der Innenstadt waren am Samstag Hunderte Demonstranten aufgezogen, die mit Sprechchören, Transparenten, Pfiffen und Blockaden gegen die rechtspopulistischen Politiker protestierten. Dabei kam es immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei. Ein Polizist wurde im Gesicht verletzt, woraufhin ein Verdächtiger vorläufig festgenommen wurde.

Demonstranten haben am Samstag vor Beginn des AfD-Bundesparteitags in Köln versucht, Delegierte am Betreten des Tagungshotels zu hindern. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle und eskortierte einzelne AfD-Mitglieder zu den Durchlass-Stellen am Heumarkt in der Kölner Innenstadt.

Anreise "massiv verzögert"

Nach Darstellung des Bündnisses "Solidarität statt Hetze" wurde die Anreise der AfD-Delegierten durch die Gegenaktionen "massiv verzögert". An den Blockaden beteiligten sich etwa 3.000 Menschen, teilte das Bündnis mit. Insgesamt sind für die unterschiedlichen Demonstrationen im Laufe des Tages etwa 50.000 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei ist mit 4.000 Beamten im Einsatz.

Zuvor hatte die Polizei im Stadtteil Deutz nach eigenen Angaben eine Gruppe von etwa 100 Personen eingeschlossen, die versucht hätten, eine Polizeikette zu durchbrechen. In einer Straße in Deutz habe zudem ein Auto gebrannt, doch ob das etwas mit den Demonstrationen zu tun habe, sei noch unklar.

Start um 10 Uhr



Der zweitägige Bundesparteitag der AfD begann um zehn Uhr. Fünf Monate vor der Bundestagswahl sollen die 600 Delegierten das Wahlprogramm beschließen. Das Treffen steht im Zeichen eines erbitterten Führungsstreits. Parteichefin Frauke Petry will eine Richtungsentscheidung erzwingen und die Partei auf einen "realpolitischen Kurs" mit dem Ziel des Mitregierens festlegen. Offen ist, was der Parteitag nach dem Verzicht Petrys zum Thema Spitzenkandidatur beschließt. (APA, 22.4.2017)