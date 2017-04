1860 München rutscht weiter ab

Bayern drohen nach 0:1 in Kaiserslautern auf Relegationsrang zu rutschen – Düsseldorfer Akpoguma im Spiel gegen St. Pauli schwer verletzt

Kaiserslautern/Düsseldorf – 1860 München rutscht in der zweiten deutschen Liga immer weiter in Richtung der Abstiegsplätze ab. Die Bayern unterlagen am Freitag mit dem Österreicher Michael Liendl im Duell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern 0:1. Die Gäste waren die bessere Mannschaft, könnten sich nach den Partien des Wochenendes aber auf dem Relegationsplatz 16 wiederfinden.

Die Lauterer, für die Philipp Mwene und Stipe Vucur durchspielten, verbesserten sich in der Tabelle auf den 13. Platz, womit sie direkt vor 1860 liegen. St. Pauli drehte in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf (mit Christian Gartner) einen 0:1-Rückstand und gewann noch mit 3:1. Dynamo Dresden unterlag 0:1 bei Greuther Fürth, das ohne den verletzten ÖFB-Legionär Robert Zulj antrat.

Kevin Akpoguma von Fortuna Düsseldorf hat sich im Spiel gegen St. Pauli schwer verletzt. Der 22-Jährige habe sich bei einem Zweikampf mit dem Hamburger Bernd Nehrig den ersten Halswirbel gebrochen, teilte der Klub am Freitag kurz nach der 1:3-Niederlage via Twitter mit. Akpoguma hat nach Angaben seines Vereins keine neurologischen Ausfälle und auch keine Lähmungserscheinungen. Es sei noch unklar, ob der von Bundesligist Hoffenheim 1899 an die Düsseldorfer verliehene Spieler operiert werden müsse. (APA, 21.4.2017)