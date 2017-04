Trump will Pläne für Steuerreform in kommender Woche vorlegen

"Größte Steuersenkung, die es je gegeben hat"

Washington – US-Präsident Donald Trump hat erneut Steuererleichterungen für Privatleute und Unternehmen in Aussicht gestellt. Entsprechende Pläne werde er "am Mittwoch oder kurz darauf" vorstellen, sagte der Republikaner in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Associated Press. Es werde sich wohl um die größte Steuersenkung handeln, die es je gegeben habe.

Trump versprach kürzlich "phänomenale" Pläne für eine Senkung der Unternehmenssteuern, blieb bisher jedoch Details schuldig. Die Finanzmärkte warten auf die Reform bereits ungeduldig. Ein Insider im Weißen Haus hatte gesagt, Trump wolle noch am Freitag Finanzminister Steven Mnuchin anweisen, die Steuerlast der Amerikaner zu verringern. (APA/Reuters, 21.4.2017)