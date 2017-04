LASK fixiert Aufstieg ins Oberhaus

Linzer nach 3:0-Heimsieg gegen Liefering nicht mehr von Austria Lustenau zu überflügeln

Pasching – Nach 30 von 36 Runden der sky go Erste Liga steht fest, was sich zuletzt ohnehin schon abgezeichnet hat: der LASK spielt ab kommender Saison wieder in der tipico-Bundesliga. Die Linzer feierten am Freitag im Paschinger Waldstadion einen 3:0-Erfolg gegen Liefering und sind damit auch von Austria Lustenau, den einzig verbliebenen Aufstiegskonkurrenten, nicht mehr einzuholen, da die Vorarlberger im Heimspiel gegen Schlusslicht FAC nicht über ein 0:0 hinaus kamen und damit bereits 19 Punkte zurück liegen.

Fabian Miesenböck (39.), Fabiano (75.) und Felix Luckeneder (82.) sorgten dafür, dass die Linzer zum 15. Mal in Folge in der Liga unbesiegt blieben. Dabei schauten gleich 13 Siege heraus. Den Linzern gelang damit auch mit einer verstärkten B-Elf eine erfolgreiche Generalprobe für das ÖFB-Cup-Halbfinale am Mittwoch bei Rapid. Während der Aufstieg fixiert wurde, ist der Meistertitel noch nicht ganz in der Tasche. Die nicht aufstiegsberechtigten Lieferinger haben zwar wie Lustenau 19 Zähler Rückstand, allerdings noch das Nachtragsspiel gegen Wiener Neustadt am Dienstag vor sich. Die "Jungbullen" können daher noch 21 Punkte sammeln. (red, APA, 21.4.2017)

Erste Liga – 30. Runde:

Freitag:

Kapfenberger SV – SV Horn 1:1 (1:1)

Kapfenberg, Franz-Fekete-Stadion, SR Gishamer. Tore: Joao Victor (26.) bzw. Havenaar (15.)

LASK Linz – FC Liefering 3:0 (1:0)

Pasching, Waldstadion, SR Altmann. Tore: Miesenböck (39.), Fabiano (75.), Luckeneder (82.)

SC Austria Lustenau – FAC 0:0

Lustenau, Reichshofstadion, SR Kollegger.

SC Wr. Neustadt – Blau-Weiß Linz 0:0

Wiener Neustadt, Teddybären und Plüsch Stadion, SR Jäger.

WSG Wattens – Wacker Innsbruck 20.30 Uhr