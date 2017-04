Fünf Festnahmen nach Anti-Terror-Razzien in Belgien

Kein Zusammenhang mit Anschlägen von Paris und Brüssel

Brüssel – Bei Anti-Terror-Razzien in Belgien haben Ermittler Waffen und Munition sichergestellt und fünf Personen festgenommen. Alle stünden im Verdacht der Beteiligung an Aktivitäten einer Terrorgruppe, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitagabend in Brüssel mit. Die Ermittlungen hätten aber nichts mit den Terroranschlägen von Paris 2015 oder mit jenen in Brüssel 2016 zu tun.

Die belgische Bundespolizei hatte den Angaben zufolge in der Nacht fünf Häuser in Molenbeek, Roosdaal und Ganshoren östlich von Brüssel durchsucht. Sichergestellt wurden demnach zwei Handfeuerwaffen, Munition, eine schusssichere Weste sowie Cannabis. Die Entscheidung über etwaige Haftbefehle stand am Freitagabend noch aus. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft aus Ermittlungsgründen nicht nennen. (APA, 21.4.2017)