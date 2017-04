EM-Bronze für Unterwurzacher

Tirolerin gewinnt in Warschau die Bronze-Medaille

Warschau – Kathrin Unterwurzacher hat am Freitag bei der Judo-EM in Warschau die Bronzemedaille der Klasse bis 63 Kilogramm gewonnen. Die Tirolerin musste in die Hoffnungsrunde und erreichte dort mit zwei Siegen, zuletzt gegen die Deutsche Martyna Trajdos, ihr Medaillenziel. Bereits im Vorjahr hatte die 24-Jährige Silber geholt. Den Titel sicherte sich die Olympiasiegerin Tina Trstenjak aus Slowenien.

Lukas Reiter vom JC Wimpassing verlor hingegen im ersten Kampf der Hoffnungsrunde gegen den Schweden Tommy Macias und wurde in der Kategorie bis 73 Kilogramm als Siebenter klassiert. (APA, red, 21.4. 2017)