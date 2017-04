TV- und Radiotipps für Sonntag, 23. April

"Im Zentrum" zur Wahl in Frankreich, Tarantinos "Kill Bill: Volume 2" und Almodóvars "Das Gesetz der Begierde"

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Thomas Stelzer Oberösterreichs neuer Landeshauptmann und ÖVP-Chef, der Nachfolger des Langzeitlandeschefs Josef Pühringer, stellt sich den Fragen von Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Matthias Schrom (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus 1) Das Bundesheer will zur Cyber-Abwehr 300 IT-Experten aufnehmen und 50 Millionen investieren. Im Studio: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil. 2) ÖH-Wahl: Wer aus der Hochschülerschaft schon ins Hohe Haus kam. 3) Die Pflege von morgen.

Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Seit Jahren auf ihren Asylbescheid wartende Flüchtlinge, zeitsparende Karrieremenschen, ein Almwirt, buddhistische Mönche und der Mathematiker Rudolf Taschner über ihren Begriff von Zeit.

Bis 14.00, ORF 2

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: The Fortune You Seek Is In Another Cookie Johannes Gierlinger sucht in seinem Essayfilm nach dem Glück und was es bedeuten kann – zwischen Kölner Karneval, Trevi-Brunnen, in den Straßen Istanbuls und in der Stille der Wüste. Der Filmemacher ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio.

Bis 21.50, Okto

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Schicksalswahl in Frankreich – Wer wird Präsident Josef Cap (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Politikwissenschafterin Ulrike Guérot (Donau-Uni Krems), Bankenexperte François-Xavier d'Aligny, Journalistin Joëlle Stolz.

Bis 23.10, ORF 2

23.10 DOKUMENTARFILM

Unter Blinden – Das extreme Leben des Andy Holzer (Ö 2014, Eva Spreitzhofer) Andy Holzer ist Extrembergsteiger und hat sechs der "Seven Summits", also der höchsten Berge der Welt, bestiegen, und er ist blind. Ein Dokumentarfilm über die Bewältigung des Lebens, über Träume und Grenzüberschreitungen.

Bis 0.45, ORF 2

23.20 TARANTINO

Kill Bill: Volume 2 (USA 2004, Quentin Tarantino) Nur die Braut (Uma Thurman) überlebte das Massaker bei der Hochzeitsprobe. Die Profikillerin erledigt dafür ihren ehemaligen Kollegen vom Killerkommando Tödliche Viper um Exlover Bill (David Carradine). In Volume 2 wird munter weitergerächt. Niemand killt so schön wie Uma Thurman.

Bis 1.30, 3sat

trailertracker

2.00 ALMODÓVAR

Das Gesetz der Begierde (La ley del deseo, Spanien 1986, Pedro Almodóvar) Im schrillen Frühwerk Pedro Almodóvars liebt Antonio (Antonio Banderas) Pablo (Eusebio Poncela) und dessen Schwester Tina (Carmen Maura), früher männlich. Der Reigen der Madrider Künstleravantgarde findet ein brutales Ende.

Bis 3.38, ARD