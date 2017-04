AU-Friedenstruppen in Somalia töteten 52 Terroristen

Keine Toten aufseiten der kenianischen Armee

Mogadischu – In einer rund neunstündigen Offensive haben kenianische Soldaten in Somalia nach eigenen Angaben 52 Mitglieder der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet. Der Mörserangriff der Friedenstruppen der Afrikanischen Union (AMISOM) erfolgte am Freitag nahe dem Ort Badhaadhe in der Region Lower Jubba, wie ein Sprecher des kenianischen Militärs (KDF), Joseph Owuoth, mitteilte.

Aufseiten der kenianischen Truppen soll es keine Toten gegeben haben. Mit rund 3700 Soldaten stellt Kenia neben Uganda, Burundi und Äthiopien eines der größten Kontingente der Amisom. Die Mission unterstützt mit rund 22.000 Soldaten und Polizisten die somalische Regierung im Kampf gegen den Terror der Al-Shabaab. Die sunnitischen Extremisten versuchen seit Jahren, einen sogenannten Gottesstaat am Horn von Afrika zu errichten. (APA, 21.4.2017)