Polnische Bildhauerin Magdalena Abakanowicz verstorben

Warschau – Die polnische Bildhauerin Magdalena Abakanowicz ist tot. Die Künstlerin starb im Alter von 86 Jahren, wie das polnische Kulturministerium am Freitag mitteilte. Abakanowicz, deren Werke in mehr als 70 Museen auf der ganzen Welt gezeigt wurden, gelang der Durchbruch in den 1960er-Jahren mit großen gewebten Wandtextilien.

Geboren wurde die Künstlerin am 20. Juni 1930 in Falenty. Während ihres Studiums konzentrierte sie sich zunächst auf Malerei und wandte sich erst später der Plastik zu. "Es geht mir um das, was man nicht anders ausdrücken kann. Dazu gehören die Schrecken, der Glaube, die Gefühle und alles was in uns ist und was wir mit uns durchs Leben schleppen", sagte Abakanowicz über ihre künstlerische Motivation. Damit bezog sie sich auch auf ihre Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs sowie im kommunistischen Polen. (APA/AFP, 21.4.2017)