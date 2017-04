Rülpser am Praterstern: Verfahren gegen Barkeeper eingestellt

Verhandlung am Verwaltungsgericht

Wien – Wegen eines deftigen Rülpsers neben Polizisten am Praterstern hat ein Wiener Barkeeper vor einem Jahr einen Strafbescheid in Höhe von 70 Euro erhalten. Mit dem "Bäuerchen", wie es der Wiener selbst bezeichnete, soll er den Anstand verletzt haben. Er erhob dagegen Einspruch beim Verwaltungsgericht, das Verfahren wurde nun eingestellt, bestätigte der Mann auf Facebook einen Bericht von "oe24.at".

Am vergangenen Dienstag fand die Verhandlung statt. Der Richter "erkannte, wie lächerlich die Strafe des Polizisten war und nach der Verhandlung im Verwaltungsgericht wurde mir nun Recht zugesprochen", berichtete der Beschuldigte auf seiner Facebook-Seite. "Ich bin nun ein freier Mann."

Der Mann hatte am 7. Februar 2016 nach dem Genuss eines Kebabs am Bahnhof laut gerülpst. Sein Pech dabei: Ein Polizist wurde Ohrenzeuge des Vorfalls und wertete ihn als Vergehen nach Paragraf 1 des Wiener Landes-Sicherheitsgesetzes. "Sie haben am 07.02.2016 um 17.15 Uhr in 1020 Wien, Praterstern Ausgangsbereich Richtung Praterstraße durch folgende Begehungsweise den öffentlichen Anstand verletzt: lautes Rülpsen nächst der Polizeibeamten", hieß es in der Begründung der Strafverfügung. (APA, 21.4.2017)