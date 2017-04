Kern: Bund soll für Verwaltungsrecht zuständig sein

Kanzler Kern will Großprojekte damit vorantreiben, aber Gerichte nicht entmachten

Wien – Die Frage, ob öffentliche Interessen über Umweltanliegen stehen sollen, wird weiterhin intensiv diskutiert. Nun mischt sich auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ein und zeigt indirekt Verständnis für den Vorstoß der Landeshauptleute.

Günther Platter (ÖVP), Landeschef von Tirol, hat im Namen seiner Amtskollegen einen Brief an die Regierung verfasst, in dem er eine Entmachtung der Verwaltungsgerichte forderte. Nur Politiker könnten über die Zukunft des Landes entscheiden und nicht Richter. Detail am Rande: Sein Amtskollege aus Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), war zwar über den Inhalt des Briefes informiert, fühlt sich dennoch übergangen, da er davon ausgegangen ist, dass das Vorgehen noch bei der Landeshauptleutekonferenz diskutiert werde.

Investitionen schwierig

Kerns Wortmeldung hat dem Vorstoß Platters Aufwind gegeben. Der Kanzler will Bundeskompetenzen im Verwaltungsrecht, denn die Diskussion um die dritte Piste am Flughafen Wien-Schwechat habe gezeigt, dass "grundlegende Investitionen in den Wirtschaftsstandort schwierig geworden sind". Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Bau der Piste mit dem Verweis auf Umweltbedenken abgelehnt – und hatte damit die Verfassung befolgt, in der Umweltschutz als Staatsziel definiert ist.

Geht es nach dem Kanzler, soll der Bund die Gesamtzuständigkeit für die Genehmigung von gewerblichen Betriebsverfahren sowie von Umweltverträglichkeitsprüfungen für Schiene und Straße bekommen. Er erwartet sich dadurch mehr Klarheit und eine Beschleunigung der Projekte. Ist der Bund bei derartigen Großprojekten allein zuständig, bringe das auch einen Vorteil für die Projektwerber – weniger Zersplitterung und nur einen Ansprechpartner.

Befugnisse nicht einschränken

Dennoch will er die Befugnisse der Verwaltungsgerichte nicht einschränken. Er räumt aber ein, dass Staatszielbestimmungen, die von Gerichten abgewogen werden müssen, oft zu vage formuliert seien. Es sei unklar, was mit den offenen Bestimmungen gemeint sei: "Die Politik muss ein klares Abwägen von Interessen vorgeben."

Reformbedarf sieht auch Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP). Er fordert konzentrierte Schnellverfahren bei strategisch wichtigen Infrastrukturprojekten. Diese sollen per Verordnung vom zuständigen Minister durchgebracht werden.

Grundsätzlich zeigt der Umweltminister Verständnis für das Ansinnen Platters, öffentliches Interesse über Umweltanliegen zu stellen.

Platter selbst betonte nach seinem Vorstoß zur Einschränkung der Befugnisse der Verwaltungsgerichte, dass es "nicht um ein Infragestellen der Gerichte" gehe. Vielmehr sei eine "Klärung von Zuständigkeiten und Behördenverfahren im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung, der Verbesserung von Infrastruktur und der Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen" notwendig.

Der Inhalt seines Schreibens sei – "von manchen wohl bewusst" – falsch verstanden worden, teilte Platter am Freitag mit. Er habe darin nicht die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (zum Projekt der 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat, Anm.) und damit die Gerichtsbarkeit bzw. das System der Gewaltenteilung infrage gestellt. "Vielmehr habe ich diese Entscheidung zum Anlass genommen, eine durchaus kontroverse Diskussion über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Entwicklungen anzustoßen", erklärte der Landeshauptmann und derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz. (APA, mte 21.4.2017)