Bewaffneter tötete zwei Menschen in russischem Geheimdienstbüro

Auch der 18-jährige Angreifer wurde nach Geheimdienst-Angaben getötet

Chabarowsk – Ein Bewaffneter hat in einem Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB im Osten Sibiriens um sich geschossen. Ein FSB-Mitarbeiter und ein Zivilist seien getötet worden, teilte die Behörde am Freitag in der Großstadt Chabarowsk mit. Der Angreifer sei getötet worden.

Bei dem Bewaffneten handelte es sich den Angaben zufolge um einen 18-jährigen Mann mit Verbindungen zu einer neonazistischen Gruppe, hieß es weiter. Der Mann sei am frühen Abend (Ortszeit) in die regionale Zentrale des Geheimdienstes gekommen. Noch vor der Sicherheitskontrolle am Eingang habe er das Feuer eröffnet. Ein Besucher im Wartebereich sei verletzt worden.

Direkte Angriffe auf den FSB sind selten in Russland. Gelegentlich gibt es Attacken auf Sicherheitskräfte im Unruhegebiet Nordkaukasus. Dort kämpfen islamistische Extremisten seit Jahren gegen die Staatsmacht. Chabarowsk ist rund 7.000 Kilometer vom russischen Nordkaukasus entfernt. (APA, 21.4.2017)