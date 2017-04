Kein spanisches Finale in der Champions League

Madrider Derby im Halbfinale der Champions League: Real trifft auf Atletico – AS Monaco spielt Juventus Turin

Nyon – Titelverteidiger Real Madrid trifft bereits im Halbfinale der Fußball-Champions-League auf den Stadtrivalen Atletico, der im Vorjahr wie 2014 den "Königlichen" im Endspiel unterlegen war.

Den zweiten Finalisten für den 3. Juni in Cardiff ermitteln AS Monaco und Juventus Turin, wie die Auslosung der UEFA am Freitag in Nyon ergab. Spieltermine sind der 2./3 bzw. 9./10. Mai. (APA; 21.4.2017)

Hinspiele:

Dienstag, 2. Mai 2017:

Real Madrid – Atletico Madrid

Mittwoch, 3. Mai 2017:

AS Monaco – Juventus Turin

Rückspiele:

Dienstag, 9. Mai 2017:

Juventus Turin – AS Monaco

Mittwoch, 10. Mai 2017:

Atletico Madrid – Real Madrid

Finale am 3. Juni in Cardiff:



AS Monaco/Juventus Turin – Real Madrid/Atletico Madrid