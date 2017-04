Welche Retrokonsolen haben Sie zu Hause?

Mit welcher Konsole von Nintendo, Sega oder Atari schwelgen Sie in Gaming-Nostalgie?

Sobald die ersten Töne erklingen und sich Super Mario im Level 1-1 im NES-Klassiker "Super Mario Bros." auf den Weg macht, um Princess Peach zu retten, fühlt man sich in die Kindheit zurückversetzt. Der Midi-Sound gehört zu alten Konsolen ebenso dazu wie die flachen Controller, die mit simplen A- und B-Knöpfen ausgestattet sind. Retro-Konsolen und ihre Spiele erwecken die Nostalgie und lassen den Spieler die Freude längst vergangener Tage und die ersten gametechnischen Meilensteine wiedererleben. Nintendo, Sega, Atari und Co haben Konsolen entwickelt, die noch heute gern gesehenes Inventar in den Wohnzimmern zahlreicher Gamer sind.

Nostalgie-Meister Nintendo

Besonders NES und SNES erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit. Nintendos Pionier-Heimkonsolen werden mittlerweile vom japanischen Konzern neu aufgelegt – und das mit Erfolg: Der Nintendo Classic Mini, eine kleine Version des NES mit 30 vorinstallierten Spielen aus der 8-Bit-Ära, wurde innerhalb kürzester Zeit 1,5 Millionen Mal verkauft. Die Retro-Maschinerie will Nintendo, dessen Firmenerfolg zum Großteil auf Nostalgie von Spieleserien wie "Super Mario" und "Zelda" beruht, weiterantreiben – heuer soll es ebenfalls eine Miniatur-Neuauflage des SNES geben.

wirspielen Wir spielen die Klassiker des NES Mini.

Atari 2600 und Mega Drive

Auch wenn Nintendo eine Vormachtstellung in puncto Retrokonsolen einnimmt – andere Konsolen aus den 80ern und 90ern werden von so manchem Gamer gehütet wie ein Schatz. Segas 16-Bit-Maschine Mega Drive zum Beispiel stand den Konkurrenzprodukten zu der Zeit in nichts nach und überzeugte vor allem mit vielen Arcade-lastigen Games. Hersteller Atari war mit seiner Erfolgskonsole Atari 2600 ohnehin Platzhirsch am Konsolenmarkt. Mehr als 30 Millionen verkaufte Stück zählt die Retrokonsole von 1977 mit dem ikonischen Joystick-Controller – auch dank Spielen wie "Pitfall!" und "Pac Man".

Welche Retrokonsolen stehen bei Ihnen zu Hause?

Werden die Geräte von Ihnen noch regelmäßig benutzt, oder fangen Sie nur Staub? Welchen Konsolenschatz, abseits der Klassiker, haben Sie daheim? Was halten Sie von den Neuauflagen von NES und SNES? Welche war Ihre erste Konsole, und welches Spiel hat Sie nachhaltig beeindruckt? (rec, 24.4.2017)