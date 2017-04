14,0 Millionen SIM-Karten in Österreich im Umlauf

Datenverbrauch nimmt in Österreich exponentiell zu

Im 3. Quartal 2016 waren österreichweit knapp 14,0 Millionen genutzte SIM-Karten im Umlauf. Das ist ein Zuwachs von 3,0 Prozent im Vergleich zum 2. Quartal 2016. Einen rasanten Anstieg verzeichnete dabei die Anzahl der genutzten 4G-SIM-Karten. Sie stieg um 41,3 Prozent von 3,98 Millionen im 2. Quartal 2016 auf 5,62 Millionen 3. Quartal 2016. Dies geht aus dem jüngst veröffentlichten RTR Telekom Monitor hervor.

"Wenn man die Entwicklung bei den genutzten 4G-SIM-Karten mit der Entwicklung des Datenverbrauchs am Endkundenmarkt und der Downloadgeschwindigkeit kombiniert, könnte man den Schluss ziehen, dass sich die 4G-Mobilfunknetze sukzessive ‚füllen‘. Denn es gibt immer mehr 4G-SIM-Karten, der Datenverbrauch nimmt exponentiell zu und die Downloadgeschwindigkeit nimmt leicht ab", so RTR-Chef Johannes Gungl am Freitag in einer Aussendung.

foto: rtr

Gungl sieht in den Zahlen die Bestätigung, dass laufend in Mobilfunknetze investiert werden muss, um den steigenden Anforderungen zu halten.(red, 21.4. 2017)