Linz: Mann in Tarnkleidung bedrohte mit Soft-Air-Waffe Passanten

Gegen 29-Jährigen bestand bereits Waffenverbot

Linz – Ein Mann in Tarnkleidung hat am späten Donnerstagabend in Linz einen Passanten mit einer Waffe bedroht. Wenig später wurde der 29-Jährige von der Polizei geschnappt. Gegen ihn bestand bereits ein Waffenverbot, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.

Einem Fußgänger war gegen 22.15 Uhr aufgefallen, wie ein Mann auf der Straße mit einer Schusswaffe hantierte, weshalb er diesen zur Rede stellen wollte. Der Verdächtige drohte ihm damit und rannte weg. Als er von einer alarmierten Polizeistreife entdeckt wurde, warf er die Soft-Air-Waffe in einen Mistkübel. Der Mann wurde festgenommen und bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Er will aus "Dummheit" bewaffnet und in Tarnkleidung auf der Straße herumgelaufen sein. (APA, 21.4.2017)