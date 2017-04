Grüne Zukunft mit oder ohne Jugend

Ein erweiterter Bundesparteivorstand soll klären, wie sich die Partei ohne ihre Nachwuchsorganisation entwickeln könnte

Wien – Die Grünen sprechen am Freitag über ihre eigene Zukunft nach dem Rauswurf der Parteijugend. Zu der Aussprache in Wien kommen neben den 34 Mitgliedern des erweiterten Bundesvorstands viele hochrangige Grün-Politiker aus den Bundesländern, darunter auch jene, die die Parteispitze nach dem Raufwurf der Jungen Grünen scharf kritisiert haben.

Parteichefin Eva Glawischnig will die Gründe für den Ausschluss der Jungen Grünen nochmals darlegen. Geklärt werden soll auch die weitere Zusammenarbeit mit den Jugendorganisationen in den Ländern. Der Streit zwischen der Bundespartei und den Jungen Grünen hatte sich an der Kandidatur verschiedener grüner Listen bei der Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft entzündet. (APA, 21.4.2017)