Barbie-Hersteller Mattel leidet unter magerer Nachfrage

Quartalsverlust wuchs um mehr als Hälfte auf auf 113,2 Millionen Dollar

New York – Der US-Spielzeugriese Mattel hat zu Jahresbeginn einen weiteren Geschäftseinbruch erlitten und ist tiefer als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal gingen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 15 Prozent auf 735,6 Millionen Dollar (684,60 Mio. Euro) zurück, wie der Hasbro-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Quartalsverlust wuchs um 55 Prozent auf 113,2 Millionen Dollar. Der Hersteller von Klassikern wie Barbie, Fisher-Price oder Hot Wheels steckt schon seit geraumer Zeit in der Krise. Bei Anlegern kamen die überraschend schwachen Zahlen nicht gut an, die Aktie fiel nachbörslich um mehr als sechs Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um 8,5 Prozent nachgegeben. (APA, 21.4.2017)