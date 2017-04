Aufschwung beschert Deutschland deutliches Steuerplus

Fiskus nahm im ersten Quartal um fast sieben Prozent mehr ein – Finanzministerium: Wirtschaft weiter in moderatem Aufschwung

Berlin – Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern in Deutschland sind im März mit 7,5 Prozent erneut deutlich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt nahm der Fiskus in dem Monat knapp 66,8 Milliarden Euro ein, wie das deutsche Finanzministerium am Freitag mitteilte.

Mehr Geld in die Staatskassen brachten vor allem die von den Unternehmen gezahlten Ertragssteuern sowie die Lohn- und die Umsatzsteuern. Darin spiegelt sich die weiter gute Konjunktur wider, die den privaten Konsum und die Erträge der Unternehmen beflügelt.

Im gesamten ersten Quartal lagen die Steuereinnahmen damit 6,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr 2017 hatte die jüngste Steuerschätzung ein Plus von 2,9 Prozent vorhergesagt, was bei einem anhaltend guten Trend übertroffen werden könnte. Reine Gemeindesteuern sind in der Statistik nicht enthalten.

Für die weitere Konjunktur zeichnete das Ministerium in seinem neuen Monatsbericht ein günstiges Bild: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem moderaten Aufschwung." Im Schlussquartal 2016 war die Wirtschaft um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Im ersten Quartal rechnen die Beamten mit einer etwas stärkeren Wachstumsdynamik. (APA, 21.4.2017)