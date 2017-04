Fox News soll O'Reilly 25 Millionen Dollar Abfindung zahlen

Starmoderator muss wegen Belästigungsvorwürfen gehen

New York City – Dem US-amerikanischen Fernsehnetzwerk Fox News dürfte der Rauswurf seines Quotenstars Bill O'Reilly teuer zu stehen kommen: Wie CNN und der "Hollywood Reporter" berichten, hat sich der konservative Moderator eine Abfindung von 25 Millionen Dollar (23 Millionen Euro) ausgehandelt. Das entspricht mehr als O'Reillys bisherigen Jahresgehalts. Fox News trennte sich am Mittwoch von O'Reilly, dem mehrere Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen werden.

Das ist freilich nur ein weiterer Kostenpunkt für den Sender: 13 Millionen Dollar (12 Millionen Euro) bezahlte Fox News in Vergleichszahlungen bereits an Frauen, die O'Reilly Belästigung vorwarfen; zuletzt zogen sich auch etliche Werbekunden wegen der Anschuldigungen gegen den Moderator zurück. Laut dem "Hollywood Reporter" hat O'Reillys Hauptabendsendung allein zwischen 2014 und 2016 insgesamt 400 Millionen Dollar (373 Millionen Euro) an Werbegeldern eingespielt. (red, 21.4.2017)