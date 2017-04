Verdächtiger nach Anschlag auf Borussia-Dortmund-Bus festgenommen – Soll auf BVB-Aktienkurssturz spekuliert haben

28-Jähriger soll Tat aus Habgier verübt haben – Deutsches Bundeskriminalamt bestätigt Festnahme

Berlin/Dortmund – Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und mehrerer anderer Medien wurde der 28 Jahre alte Sergej W. bei einem Polizeieinsatz in Baden-Württemberg Freitagfrüh festgenommen.

Das deutsche Bundeskriminalamt bestätigte die Festnahme. Für die Mittagszeit ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Der Verdächtige ist demnach mutmaßlich kein Extremist, er soll im Zusammenhang mit dem Anschlag auf einen Kurssturz der BVB-Aktien gewettet haben. Nach Angaben von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" wurde er in der Nähe von Tübingen festgenommen. Laut Medienberichten sucht die Polizei nach zwei Komplizen des Mannes.

28-Jähriger aus Baden-Württemberg

Der 28 Jahre alte Tatverdächtige wohnte in Baden-Württemberg. Er sei seit dem 13. April – zwei Tage nach dem Rohrbombenanschlag auf den BVB-Bus mit zwei Verletzten – per Haftbefehl wegen 20-fachen versuchten Mordes und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gesucht worden.

Laut den Ermittlungen habe der Verdächtige direkt vom BVB-Mannschaftshotel aus online ein Aktienpaket von 15.000 Optionsscheinen um 78.000 Euro gekauft. Mitarbeiter der betreffenden Bank hätten der Polizei eine Verdachtsanzeige gegen den Mann wegen Geldwäsche übermittelt, weil ihnen der Kauf verdächtig erschien. Im Fall eines deutlichen Kursverlusts der BVB-Aktie hätte der Verdächtige einen Millionengewinn mit den Aktienoptionen machen können. Der Kauf der Optionen erfolge über eine IP-Adresse des Hotels L'Arrivée in dem auch die Fußballmannschaft untergebracht war.

Einsätze in Tübingen und Rottenburg am Neckar

Der Beschuldigte hatte sich demnach in dasselbe Hotel wie die BVB-Mannschaft eingemietet. Er nahm ein Zimmer mit Aussicht auf den späteren Anschlagsort. Gebucht hatte der Verdächtige für den Zeitraum vom 9. bis zum 13. April und auch für den 16. bis zum 20. April – die Termine für Hin- und Rückspiel zwischen dem BVB und dem AS Monaco.

Die beiden mutmaßlichen Komplizen sollen Medienangaben von Freitag zufolge einen Leihwagen in Freudenstadt abgeholt haben – in dem dann möglicherweise die Sprengsätze nach Dortmund gebracht worden seien.

Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es am Freitag in der Früh Einsätze in den baden-württembergischen Städten Tübingen und Rottenburg am Neckar gab. Von möglichen Komplizen war offiziell aber zunächst nicht die Rede.

Sprengsätze mit Metallstiften gespickt

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) hat die Festnahme des mutmaßlichen Täters als "großen Erfolg" bezeichnet. "Jetzt geht es darum, Beweise zu sichern und mögliche Hintergründe aufzuklären", betonte de Maiziere in Berlin. "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre das ein besonders widerwärtiges Tatmotiv."

Die Sprengsätze beim Anschlag sind mit Metallstiften gespickt gewesen. Wie die Bundesanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurde einer der Stifte noch 250 Meter entfernt gefunden.

Den Angaben zufolge waren insgesamt drei Sprengsätze über eine Länge von zwölf Metern in einer Hecke entlang der Fahrstrecke des Busses angebracht und wurden "zeitlich optimal gezündet". Der mittlere war aber zu hoch befestigt, um seine Wirkung voll entfalten zu können. Jeder Sprengsatz wurde nach ersten Erkenntnissen separat über eine elektrische Funkschaltung gezündet. Zur Art des Sprengstoffs gab es noch keine Erkenntnisse. (APA, 21.4.2017)