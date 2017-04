Trump lobte China für Zügelung Nordkoreas

US-Präsident zuversichtlich, dass China weiter Druck auf Nachbarland ausübe – Nordkorea hatte USA "gewaltigen Präventivschlag" angedroht

Washington/New York – Nach der jüngsten Drohung Nordkoreas hat US-Präsident Donald Trump Chinas Bemühungen gelobt, das verbündete kommunistische Land zu zügeln. In den vergangenen zwei oder drei Stunden habe es einige sehr ungewöhnliche Schritte vonseiten der Regierung in Peking gegeben, sagte Trump am Donnerstag, ohne dies zu konkretisieren.

Er sei zuversichtlich, dass sich der chinesische Präsident Xi Jinping bemühen werde, weiter Druck auf Nordkorea wegen dessen Atomprogramms auszuüben. Aus US-Regierungskreisen verlautete, es sei zuletzt eine größere Aktivität chinesischer Kampfflugzeuge beobachtet worden. Unklar war zunächst, was dies bedeuten könnte.

Die nordkoreanische Führung hatte den USA am Donnerstag mit einem "gewaltigen Präventivschlag" gedroht. Nordkorea sei auf jegliche Angriffe der USA vorbereitet, hieß es in der staatlichen Zeitung "Rodong Sinmun". US-Außenminister Rex Tillerson hatte angekündigt, die USA prüften alle Möglichkeiten, wie auf Nordkorea wegen dessen Raketen- und Atomwaffenprogramms Druck ausgeübt werden könne. Vizepräsident Mike Pence wiederholte auf seiner Asien-Reise, die Zeit der "strategischen Geduld" sei vorbei.

Das international weitgehend isolierte Nordkorea hat wiederholt damit gedroht, Japan, Südkorea und die USA auch mit Atomwaffen zu vernichten. Mahnungen seines einzigen Verbündeten China hat die Führung wiederholt in den Wind geschlagen. Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine Rakete entwickelt, die auch das US-Festland erreichen kann. Experten gehen jedoch davon aus, dass es noch einige Zeit dauern dürfte, bis das Land über die notwendige Technologie verfügt. (APA, 21.4.2017)