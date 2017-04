CNN: USA planen Haftbefehl gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange

Bisher galt eine erfolgreiche Anklageerhebung gegen Assange als juristisch schwierig

Washington – US-Behörden planen einen Haftbefehl gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange zu erwirken, berichtet der US-Nachrichtensender CNN Freitagnacht. Bisher galt eine erfolgreiche Anklageerhebung gegen Assange als ausgesprochen schwierig, da Juristen die Aktivitäten der Enthüllungsplattform durch den ersten Verfassungszusatz (Rede- und Meinungsfreiheit) als geschützt ansahen.

Erst vergangene Woche sagte der neue CIA-Chef Mike Pompeo jedoch, dass er Wikileaks als "feindlichen Geheimdienst" betrachte: "Es wird Zeit, Wikileaks als das zu bezeichnen, was es ist – ein nichtstaatlicher feindlicher Geheimdienst, der oft von staatlichen Akteuren wie Russland angetrieben wird", sagte Pompeo vergangenen Donnerstag in seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit seinem Amtsantritt im Februar.

Veröffentlichungen im Präsidentschaftswahlkampf

Die Internetplattform Wikileaks hatte im Jahr 2010 ein politisches Erdbeben ausgelöst, als sie mehr als 250.000 vertrauliche Dokumente von US-Botschaften in aller Welt veröffentlichte. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Wikileaks Dokumente aus dem Präsidentschaftswahlkampf der US-Demokraten, die der Kandidatin Hillary Clinton schadeten.

Die US-Geheimdienste werteten dies als von Russland gesteuertes Vorgehen, das den republikanischen Kandidaten Donald Trump zum Wahlsieg verhelfen sollte.

In Botschaft verschanzt

Assange war vor mehr als vier Jahren in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet, um einer Festnahme zu entgehen. Gegen den Australier liegt ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Er befürchtete, zunächst dorthin und dann in die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm eine lange Haft drohen könnte. Ecuador gewährte ihm 2012 Asyl. Er lebt seitdem in der diplomatischen Vertretung. (red, 21.4.2017)