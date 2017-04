Generali Arena: Mittelfristig sollen 12.500 Zuseher kommen

foto: fk austria

Markus Kraetschmer glaubt nicht an Wunder. Auf der neu errichteten Westtribüne der Generali Arena kalkuliert der Wirtschafts-Vorstand der Wiener Austria am Donnerstag bei einer Begehung vorsichtig: "Unser Ziel ist ein Zuseherschnitt von 10.000 in der ersten Saison."

Die erste Saison wird 2018/19 geschrieben. Im zweiten Quartal 2018 wird das Stadion fertiggestellt, die Eröffnung ist für den Juli geplant.