Bei dem Opfer soll es sich nach ersten Angaben um eine 68-Jährige mit einer Gehbehinderung handel

Wien – Bei einem Brand in Wien-Floridsdorf ist Donnerstagmittag eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei brach das Feuer gegen 12.45 Uhr in der Wenhartgasse in Jedlesee aus. Bei dem Opfer soll es sich nach ersten Angaben um eine 68-Jährige mit einer Gehbehinderung handeln. Die Einsatzkräfte schlossen Fremdverschulden aus. (APA. 20.4.2017)